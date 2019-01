Alinur Aktaş: İyi Şeylerin Ortaya Çıkması Adına Basın, Olmazsa Olmaz

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Aktaş, basının doğru kullanıldığında özellikle yerel yöneticiler için yol haritası oluşturulması anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz" dedi. Bursa 'da görev yapan gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu. Basının doğru kullanıldığında siyasetçiler, belediye başkanları, milletvekilleri için önemli bir güç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, kent yöneticileri olarak her şeyi dört dörtlük yapamadıklarını, eksiklikleri, aksaklıkları olduğunu, bu nedenle yapıcı, doğru eleştirilerin kendileri için her zaman yol gösterici olduğunu hatırlattı.Yapılan çalışmaların kamuoyunda test edilmesi anlamında basının önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Demokrasinin güçlenmesi, daha iyi işlemesi, yerel yöneticilerin daha iyi şeyleri ortaya çıkarması adına basın, olmazsa olmaz. Genel anlamda 15 yıllık belediye başkanlığım boyunca objektif, doğru olarak ortaya konan eleştiriler benim için yönlendirici ve teşvik edici oldu diyebilirim. Ancak son yıllarda teknolojiyle bu işin de şeklinin değiştiğini söyleyebilirim. 70'li, 80'li yıllar belki basın için de en çileli yıllardı. Ancak şimdi dijital ortamla, internetle birlikte günler, saatler değil, neredeyse saniyelerle yarışılıyor. Ben tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Daha nice gazeteciler gününü birlikte kutlamayı diliyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içinde çalışma hayatlarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.'DAHA İYİ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ'Konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere de değinen Başkan Aktaş, Bursa'da tüm ilçe belediye başkan adaylarının 13 Ocak Pazar günü Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından açıklanacağını ve bu açıklamanın ardından da seçim çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti. Bursa'yı daha iyi yarınlara taşımak için gerekli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, şöyle konuştu:"Belediyecilik hamasi nutuklarla yapılmaz. Sadece halkla ilişkiler çalışmalarıyla şehri geleceğe taşımak mümkün değil. Bursa, önemli çalışmaların yapılması gerektiği bir şehir. Ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm konularında önemli adımlar atılması gerekli. Bursa sadece Yıldırım Osmangazi ve Nilüfer'den ibaret değil. 17 ilçenin tamamıyla alakalı dersime çok iyi çalıştım. Kağıda bakmadan ezberden her ilçenin sorun ve beklentilerine hakimim. Bu şehre inanan herkesle el ele kol kola verip, Bursa'yı daha iyi yarınlara taşımanın gayretinde olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.- Bursa