Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi - Son Dakika
Son Dakika Genel Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi - Son Dakika

Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi

6 saat önce

Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayını sosyal medya hesabından paylaştığı video klibi ile kutladı.

Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayını sosyal medya hesabından paylaştığı video klibi ile kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının gelmesiyle yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştığı video kliple paylaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin ve sokakların boş kaldığı Bursa'da buruk bir Ramazan yaşanırken, Alinur Aktaş sosyal medya hesabından anlamlı bir klip paylaştı.

Başkan Aktaş, sosyal medya hesaplarından paylaşılan duygu yüklü klip ile "Bu yıl sofralarımız ayrı olsa da gönlümüz bir arada. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan... #HoşGeldinYaŞehriRamazan" ifadelerine yer vererek Bursalıların Ramazan ayını kutladı.

Alinur Aktaş'tan duygulandıran Ramazan klibi

Alinur Aktaş, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:30 Kaynak: İHA

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