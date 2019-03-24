Alinur Aktaş'tan Yıldırım ve İnegöl'de Gövde Gösterisi

Bursa'nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde halkla bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş' ı binlerce vatandaş bağrına bastı.

Bursa'nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde halkla bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş' ı binlerce vatandaş bağrına bastı. Yıldırım Mesken ve İnegöl Yenice'de dondurucu soğuğa rağmen meydanları hınca hınç dolduran vatandaşlar, Cumhur İttifakı'na olan güvenlerini gözlen önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik beraberlik çağrısında bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerine son bir hafta kala tempoyu iyice artırdı. Güne Mudanya ilçesinde esnaf buluşması ile başlayan Başkan Aktaş, Osmangazi ilçesinde mağaza açılışı, pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra İnegöl'e geçti. Burada Kafkas Kültür Derneği'nin yenilenen dernek binasının açılış törenine katılan Başkan Aktaş, bir mobilya mağazası ziyaretinin ardından da Yenice'de düzenlenen nokta mitingine katıldı. Rahmetli anne ve babasının uzun yıllar yaşadığı Yenice'de büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Aktaş, Yenicelilerle tek tek selamlaştı. Düzenlenen mini mitingde meydan hınca hınç dolarken, Aktaş'ın konuşması, sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Konuşmasında Yeni Zelanda'da yaşanan katliamı anlatıp, birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Aktaş, Yenice'nin önemli sorunu olan su konusunun da kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.



Mesken'de dev miting



Başkan Aktaş, daha sonra Yıldırım Mesken Mahallesi'nde düzenlenen ve adeta dev bir mitinge dönüşen AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz'ın seçim ofisi açılışına katıldı. Gece ve soğuğa rağmen meydanı dolduran kalabalığa seslenen Başkan Aktaş, Yıldırım'ın özellikle ulaşım sorununa köklü çözüm olacak tamamı yer altından giden 28.8 kilometrelik Gürsu - Çalı Metro hattının müjdesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini hatırlattı.



Boş vaatlerle değil..



Yeni dönemde Bursa'ya ilave 1,5 milyon metrekare daha yeşil alan kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz dersimize çok iyi çalıştık. Boş vaatler değil, aylarca üzerinde çalıştığımız projeleri anlatıyoruz. Bu projelerin hayata geçmesi için önümüzde bir seçim var. Bu çalışmalar ancak sizin güçlü desteğinizle hayata geçecek. Başkan Adayımız Oktay Yılmaz'ı size, sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.



Her iki mitingdeki coşkuyla büyük moral bulan Başkan Aktaş, ziyaretlerinde hız kesmeden Erzurum Oltulular Derneği'nin buluşma gecesine de katılarak burada vatandaşlarla halay çekti. Ardından Samsun Dernekleri Federasyonunun Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlediği gece katılan Başkan Aktaş, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Millet Mahallesi'ndeki kafeleri gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. - BURSA

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