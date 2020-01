Türkiye'nin en büyük transformatör imalatçısı durumundaki Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa'dan gelen sanayici ve iş adamlarını ağırladı. Balıkesir'deki yatırım olanaklarının görüşüldüğü ziyarette Balıkesir ve Bursa arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı dile getirildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Bursalı iş adamları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı BEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sırrı Yırcalı karşıladı. BEST hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Ahmet Sırrı Yırcalı transformatör imalatında Türkiye'nin en büyük kuruluşu olduklarını ifade etti.



Yırcalı: "Türkiye'nin en büyük yerli ve milli transformatör üreticisiyiz"



Ziyarette ilk olarak BEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sırrı Yırcalı fabrika hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yırcalı, "BEST 1966 yılında Balıkesir'de 9-10 kişinin ön ayak olmasıyla Almanya'da çalışıp Balıkesir'e dönmüş olan gurbetçi hemşehrilerimizin imkanlarını bir araya getirerek kurdukları bir şirket. Küçük dağıtım transformatörlerinden Türkiye'de yapılan en büyük transformatörlerin üretimine kadar devam eden bir süreç başlıyor. 1972 yılında Avusturya'daki bir firmanın lisansıyla transformatör üretimine başlandı. 1980'li yıllarda artık güç transformatörleri dediğimiz 50 MWA transformatörleri, 90'lı yıllarda yüksek yüksek gerilim 380 kilovolt güçte transformatörlerin üretimini, daha sonra 2000'li yıllarda özel tip transformatörler üretimine geçtik. BEST, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli transformatör üreticisi. İçinde bulunduğumuz tesise de 2009 yılında geçtik. Burası da yapıldığı zaman dünyadaki ilk sıfırdan 30 bin MWA kapasite üretilecek şekilde kurulmuş transformatör fabrikasıydı" diye konuştu.



Aktaş: "Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor organizasyonu start aldı"



BEST Genel Müdürü Tunç Tezel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekileri fabrikada gezdirdi. Gezi sonrasında Balıkesir ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Alinur Aktaş, "Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Dünyada çok başarılı şehirler var. Turizmde, ticarette, ihracatta, üretimde çok ön plana çıkmış şehirler var. Bursa'da Türkiye'nin bu noktadaki önemli şehirlerinden bir tanesi bilindiği gibi. İhracatta ikinci, nüfus büyüklüğünde dördüncü sırada. Biz tabi Belediye Başkanımızla yıllara dayanan bir hukukumuz olması hasebiyle; bir de Konya Belediye Başkanımız, Gaziantep Belediye Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde iki şehri buluşturmak, 'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' anlamında iş insanlarını, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri bir araya getirmek adına bir organizasyon yapalım istedik ve bugün startını verdik. Bursa'nın iş insanları belediye başkanının öncülüğünde Balıkesir'deler. Sağ olsun belediye başkanımızın ev sahipliğinde diğer tüm paydaşlarla beraber iki tane fabrika gezeceğiz. Beraberinde tabi ki yatırım fırsatları konuşuldu. Bursa'dan dışarıya yatırım yapan sanayiciler var. Zaten şu an içimizde de Bursa'dan buraya gelip de burada yatırımcı olan birkaç tane sanayici arkadaşımız var, yatırım yapmayı düşünenler de var. Bunları tabi kısa metrajlı düşünmekten ziyade orta ve uzun vadede düşünmek lazım" dedi.



"Yerli ve milli otomobil Bursa ve Balıkesir için büyük kazanım olacak"



Yerli ve milli otomobilin Bursa'da üretilecek olmasının hem Bursa hem de Balıkesir için önemli olduğuna vurgu yapan Alinur Aktaş, "Bir de şunu unutmamak lazım; yılın son demlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir müjde verdi. Özellikle Bursa'yı çok ilgilendiriyordu bu müjde. Yerli ve milli otomotiv ki çok ciddi rağbet gördü. 2022'de de dağıtımı başlayacak. Çok kısa bir zaman içerisinde; birkaç ay içerisinde temelleri atılmaya başlanacak. 1 milyon metrekarelik bir alanda Bursa merkez olmak üzere yapılacak. Balıkesir ile Bursa çok iç içe, komşu. Özellikle şehrin batı noktasındaki Teknosab'tan sonra artık mesafeler kalmayacak. Kemalpaşa'dan sonra zaten Balıkesir il sınırları başlıyor. 5 bin direkt, 15 bin endirekt istihdam söz konusu olacak. Dolayısıyla bu manada komşuda pişer, bize de düşer hesabı açıkçası Balıkesir ve Bursa'nın ciddi kazanımları olacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Balıkesir başta tarım ve hayvancılık olmak üzere rüşdünü ispatlamış, nihayetinde 1 milyonu geçmiş bir Büyükşehir'imiz. Bana göre iş aleminden de gelen başarılı bir belediye başkanı arkadaşımız var. İlçe belediye başkanlarıyla, buradaki dinamiklerle beraber ben bu tecrübe paylaşımının ciddi kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Gezen kurt aç kalmaz misali geziyoruz"



BEST hakkında da görüşlerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir'deki yatırım potansiyelinin güçlü olduğunu söyledi. Aktaş, "BEST de buranın örnek ve eski kuruluşlarından bir tanesi. 54 yıllık mazisi olan çok başarılı bir firma. Dolayısıyla bugün çok değerli yöneticilerimizin nezaretinde biz burayı geziyoruz. Tabi ben zaman içerisinde tarım, hayvancılık, farklı sanayi sektörleri açısından buradaki Organize Sanayi Bölgesi'nde potansiyel yerler var. Bursa'da tabi sanayiyle alakalı özellikle merkezde dolgunluk var açıkçası. Biraz daha dışarıyla açılma isteği var. Balıkesir'de lokasyon itibariyle her ne kadar Marmara vilayeti olsa da Ege'ye de açılan bir kapı, öyle de bir özelliği var. Dolayısıyla bu lokasyonun Bursa için değerli ve kıymetli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Gezen kurt aç kalmaz misali biz geziyoruz, araştırıyoruz. Bugün Bursa'da iki tane önemli organizasyon var biri bebe konfeksiyon, birisi de diğer tekstille alakalı. Yine Almanya'da en büyük tekstil fuarında Bursalı sanayiciler, iş insanları var. Biz buralardayız. Aynı şekilde Balıkesir araştırıyor. Amacımız şehirlerimizi büyütmek. Dolayısıyla da ülke ekonomisini büyütmek. Bunun için buradayız" diye konuştu.



Yücel Yılmaz: "Bursa'nın tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir olarak Bursa'nın sanayi konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti. Yılmaz, "Ekonomiyi geliştirmek için her iki kaynağı da çok verimli kullanmak için bir aradayız. Balıkesir'in potansiyeli çok yüksek, Bursa'da kendini gerçekleştirmiş bir şehir. Her alanda öncü, Türkiye'nin birçok alanında dördüncü. Yani büyük illerimizin dördüncüsü pozisyonunda ekonomide, ihracatta, üretimde. Coğrafi, kültürel ve insan kaynağı açısından yan yanayız. Biz Balıkesir olarak Bursa'nın tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Alinur Başkanım İnegöl'ü nasıl inşa ettiyse, ihracatını artırdıysa, o güzelim ilçeyi bir şehir havasına soktuysa bizim de 20 ilçemiz var. O'nun ve arkadaşlarının tecrübesini Balıkesir'e yaşatmak istiyoruz. Onların ödediği bedeller var. Balıkesir bunları kullanmadan, doğru noktadan başlasın istiyoruz. Yatırımcılarla, yerel yöneticiler, karar vericiler ve devletimizin çeşitli bakanlıklarıyla beraber yapabileceğimiz yatırımların alt yapısını oluşturuyoruz. İnsanalar görsün; belediye başkanları bir arada, genel sekreterler, iş dünyası bir arada. Başkanımın da söylediği gibi artık şehirler yarışıyor. Biz bölge olarak yarışmak istiyoruz. Biz Bursa'nın tecrübesinin çok olduğuna inanıyoruz. Bu tecrübeyi Balıkesir'e yansıtmak istiyoruz. Alinur Başkanımız da bizim için büyük bir şans" diye konuştu. - BALIKESİR