Alipay Türkiye'ye İninal ile "Merhaba" Dedi!

Alipay Türkiye 'ye ininal ile "Merhaba" dedi!Alipay ve ininal arasında gerçekleştirilen ortaklık ile Türk şirketleri Çinli turistlere artık daha kolay hizmet verebilecek. Alipay Türkiye'ye ininal ile "Merhaba" dedi!Yeni nesil ödeme platformu ininal, Alipay'in Türkiye'deki ilk iş ortağı oldu. Fintek alanının önemli oyuncularından ve Multinet Up 'ın iştiraki olan ininal; Alibaba 'ya bağlı şirketler arasında yer alan, Ant Financial Services Group tarafından işletilen, lider ödeme ve yaşam tarzı platformu Alipay ile Çinli ziyaretçilerin Türkiye'deki işletmelerde Alipay'i kullanmalarına imkan tanıyan önemli bir iş birliğine imza attı.İş birliği ilk olarak, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin yüzde 85'inden fazlasına hizmet veren ve Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren turizm şirketi Dorak Holding'in ilgili tesislerinde geçerli olacak. Bu hizmet kapsamında Alipay ile ödemeyi kabul eden kuruluşlar arasında; Kapadokya 'daki balon işletmeleri, mağazalar, oteller ve restoranlar yer alıyor. Anlaşma kapsamındaki işletmeler; İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turistlerle Alipay uygulaması üzerinden direkt olarak bağlantı kurabilecekler. Ayrıca müşterilerin check-out sırasında aynı uygulamayı kullanarak kart terminallerinde görünen Alipay QR kodunu okutmasıyla ödeme yapmaları mümkün olacak.ininal ve Alipay arasındaki iş birliği ile Alipay kullanıcıları Türkiye ziyaretleri sırasında, Çin Yuanı üzerinden ödeme yapabilirken, Dorak Tours işletmelerinde ise ödemeleri ABD Doları üzerinden yapabilecekler. Ayrıca; bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda aralarında küresel zincir restoranlar ve perakendecilerin de yer aldığı, mevcut ve yeni Multinet Up işletmelerinde de geçerli olacak anlaşma kapsamında ziyaretçiler ödemelerini Türk Lirası üzerinden de yapabilecek.Multinet Up gücü ile kapsam genişleyecekTürkiye'nin finansal hizmetler şirketi ve ininal'ın ana kuruluşu olan, bünyesinde 40 binden fazla işletme bulunan Multinet Up, Alipay'in kullanımını yaygınlaştırmak üzere gerekli ağ ve altyapıyı kurmak için sahip olduğu deneyimlerden yararlanacak. ininal ve Multinet Up, Türkiye'nin her yerinde hizmet veren ekosistemini daha da genişletmek üzere, Alipay ile iş birliği içinde çalışacak. Yakın gelecekte, kuyumcuların, lüks giyim mağazalarının, müzelerin ve dutyfree'lerin de ekosisteme katılması planlanıyor.Ömer Suner: Türkiye'ye döviz girişi artacakininal CEO 'su Ömer Suner;"Alipay ile olan iş birliğimiz, markamızın son altı yılda elde ettiği başarının bir göstergesi. Alipay, Çin'de en çok tercih edilen ödeme yöntemi. Ayrıca, yurt dışındaki popüler destinasyonlarda, Çinli ziyaretçiler tarafından geniş çaplı bir kullanıma sahip. Alipay'in nakit, kredi kartı ve hesap kartlarından daha fazla kullanılması, oluşturduğu memnuniyeti ortaya koyan önemli bir veri.ininal, Türkiye'ye ileri teknoloji hizmet sunmak için tüm dünyadan güçlü iş ortaklarıyla çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.Sadece Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısındaki büyümede değil, Türkiye'de turistler tarafından yapılan harcamalar konusunda da Çinlilerin en yüksek artışı gösterdiğini söyleyen Ömer Suner, sözlerine şöyle devam etti;"Bu iş birliği ile sağlanan ödeme kolaylığının ülkemize girecek dövizi artıracağına ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Zira Ocak 2019 tarihinde, Çin'in Dış Turizminde Mobil Ödemeye Yönelik 2018 Trendleri başlıklı Nielsen raporu da bunu kanıtlıyor. Rapora göre; Çinli turistlerin ilk kez nakit ödeme yerine, işlemlerinin yüzde 32'sini mobil ödeme ile gerçekleştiriyor. Anket yapılan ticari kuruluşların neredeyse yüzde 60'ının ise Alipay'i uygulamaya almaları sonrasında, hem trafiklerinde hem de satışlarında ciddi büyüme yaşadıkları görülüyor."Alipay'in Avrupa , Ortadoğu ve Afrika Başkanı Roland Palmer,"Alipay nihayet Türkiye'ye geliyor! Bu güzel ülkeye olan ziyaretleri sırasında, öncesinde ve sonrasında Çinli ziyaretçilerin, dil ve kur birimi engellerinin üstesinden gelerek, Çinli ziyaretçiler ve Türk şirketlerini bir araya getirmek üzere, ininal ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.Türkiye'nin antik ve modern görülmeye değer yerlerinin ve balonlardan kapalı çarşılara, plajlara kadar sunduğu birçok deneyimin, müşterilerimize çekici geldiğini biliyoruz. Çinli kullanıcıların tercih ettiği ödeme ve yaşam tarzı platformu olarak kullanıcılarımıza, platformlarımız üzerinden; Türkiye'nin en iyi imkanlarını ve ziyarete değer yerlerini sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.Alipay Türkiye'ye ininal ile "Merhaba" dedi!