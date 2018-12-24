Alis Yıldızların Altında" 27 Aralık'ta Zorlu Psm'de

İstanbul
Devlet Opera ve Balesi'nin modern dans projesi grubu "MDTistanbul"un sahneleyeceği "Alis Yıldızların Altında" adlı eser, 27 Aralık
'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) seyirciyle buluşacak.
Bir dans tiyatrosu olan eser, İngiliz koreograf Michael Popper tarafından Lewis Carroll
'un "Alis Harikalar Diyarı" kitapları üzerinden hazırlandı.
Dünyada en çok okunan çocuk kitabı olma özelliğini taşıyan eserdeki, Alis, Beyaz Tavşan, Düşes, Çılgın Şapkacı, Kraliçe, Humpty Dumpty, Beyaz Şövalye, Tweedledum-Tweedledee İkizleri gibi renkli karakterler ile gözyaşı denizi, çılgın çay, ıstakoz dansı, çiçekler ve böcekler gibi sahneler, renkli kostüm tasarımı ile MDT sanatçıları tarafından sahneye taşınacak.
Eser, ayrıca 9 Ocak'ta Süleyman Seba
Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.