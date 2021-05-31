Alişan, son dönemde mesnetsiz iddialarla karşı karşıya kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek veren bir paylaşımda bulundu.

"HEP GURUR DUYACAĞIM"

Alişan, Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Ünlü şarkıcı, düğününde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Alişan, "Nikah şahitlerim olmalarınan hep gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, Kenan Tekdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.