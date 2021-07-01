Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir Maslak'ta bulunan özel bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyor. Yoğun bakımda olan Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Selçuk Tektaş için dua istedi. Akalın paylaşımında, "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diye yazdı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.