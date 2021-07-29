Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti

Zor günler geçiren şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından bir acı haberle daha sarsıldı. Kardeşinin vefatı nedeniyle yaşadığı şoku atlatamayan ünlü şarkıcı, bu kez kuzenini kaybetti.
Uçankuş'un haberine göre; beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden Alişan'ın 41 yaşındaki yeğeni Ozan Tektaş evinin kapısını açmaya çalışırken düştü.
Ozan Tektaş'ın, vefat eden Selçuk Tektaş ile de arasının çok iyiolduğu öğrenildi.
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