Alişan çaldı oğlu Burak oynadı
6 saat önce
Bu zor günlerde ailesiyle birlikte vakit geçiren Alişan oğlu ile çektiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu zor günlerde ailesiyle birlikte vakit geçiren Alişan oğlu ile çektiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sazı eline alan ünlü türkücü çaldı oğlu Burak oynadı.
Alişan o anların videosunu, 'Evde kendimiz çalıp kendimiz soyluyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak.. Az daha sabır' notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:02
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