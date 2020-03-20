Alişan çaldı oğlu Burak oynadı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alişan çaldı oğlu Burak oynadı - Son Dakika Magazin

Alişan çaldı oğlu Burak oynadı

6 saat önce

Bu zor günlerde ailesiyle birlikte vakit geçiren Alişan oğlu ile çektiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan çaldı oğlu Burak oynadı, System.String[]

Bu zor günlerde ailesiyle birlikte vakit geçiren Alişan oğlu ile çektiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sazı eline alan ünlü türkücü çaldı oğlu Burak oynadı.


Alişan o anların videosunu, 'Evde kendimiz çalıp kendimiz soyluyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak.. Az daha sabır' notuyla paylaştı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:02 

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