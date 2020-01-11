Alışan çalışanları Tunceli'ye mutluluk taşıdı - Son Dakika
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Alışan çalışanları Tunceli'ye mutluluk taşıdı

6 saat önce

Alışan çalışanları Tunceli'nin köy okullarında okuyan toplam 115 ihtiyaç sahibi öğrencinin yeni yıl mektuplarında yer alan dileklerini gerçekleştirdi.

Alışan çalışanları Tunceli'ye mutluluk taşıdı, System.String[]

Alışan çalışanları Tunceli'nin köy okullarında okuyan toplam 115 ihtiyaç sahibi öğrencinin yeni yıl mektuplarında yer alan dileklerini gerçekleştirdi.


Lojistik, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Alışan Grup, kuruluşundan bu yana destek sunduğu eğitim projelerine 35. yıldönümü nedeni ile hız verdi. "Alışan mutluluk taşıyor" sloganı ile başlattıkları ve Doğu illerini hedef alan projenin ilk etabı Tunceli Valiliği'nin işbirliği ile gerçekleşti.


Yapılan açıklamada; Tunceli Göktepe İlkokulu ile Şehir Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin Tunceli Valiliği aracılığı ile Alışan Grup Genel Müdürlük çalışanlarına ilettikleri yeni yıl mektuplarında yer alan akülü sandalyeden bağlamaya, oyuncaktan kıyafete, test kitabından kırtasiyeye ve kıyafete kadar birçok dilek, ilgili okullarda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in katkısı ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük'ün katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Alışan Grup İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, "Alışan ailesi olarak öğrencilerimizin eğitim malzemesi başta olmak üzere yeni yıl dileklerini gerçekleştirmiş olmak bizi çok mutlu etti. Onların gözlerinde, ufacık armağanlarla ne denli büyük sevinç oluşturduğuna şahit olduk. Onlara okuma sevgisi ve umudu aşılayabilirsek ne mutlu bize. Bu yolda projemize gönülden destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.


Özekin, Tunceli'nin son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla terörden temizlenerek huzur, tatil ve turizm şehri haline geldiğini belirtti. Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle gerçekleştirilen önemli yatırımları memnuniyetle izlediklerine vurgu yapan Özekin; şehre, özellikle eğitim konusunda, destek sunabilmek için hazır olduklarının da altını çizdi. - İSTANBUL

Göktepe, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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