Alişan duygularını paylaştı: Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek! - Son Dakika

Alişan duygularını paylaştı: Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek!

18.02.2021 12:10
Alişan duygularını paylaştı: Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek!, System.String[]

Müzmin bekar olarak bilinen şarkıcı Alişan aradığı aşkı dizi setinde buldu.

Müzmin bekar olarak bilinen şarkıcı Alişan aradığı aşkı dizi setinde buldu. Şarkıcı, gönlünü "Dostlar Mahallesi" dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırdı. Çift kısa süre sonra evlilik kararı aldı. Alişan ve Buse Varol 2018 yılında Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

TAKILAR ÇOK KONUŞULDU

Düğün töreni kadar takılan takılar da sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Hemen hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldı. Bu altınların toplam değeri 540 bin lira olarak hesaplandı.

Alişan ve Buse Varol çiftinin düğünü günlerce konuşuldu. Çifte takılan altınlar dikkat çekti.

Çocuklara olan ilgisiyle bilinen çift evlendikten bir yıl sonra 13 Şubat 2019'da oğullarını kavuştu. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikili oğullarına Burak adını verdi. Doğumdan sonra oyuncu Buse Varol setlere ara verdi. 'Kalabalık aile seviyoruz' diyen mutlu çift ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Alişan ve Buse Varol kızları olacağını müjdeledi.

TALİHSİZ KAZA

Çift ikinci bebek heyecanı yaşarken talihsiz bir kaza atlattı. İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında kaza yapan çift ölümden döndü. Defalarca takla atan araçtan yara almadan çıkan Alişan ve eşi Buse varol yaşadıkları korkuyu, 'Allah bizi çocuklarımıza bağışladı' sözleriyle ifade etti.

ELİZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Yaşadıkları zor günleri aile ve arkadaşlarının desteğiyle atlatan çift kızları Eliz'i kucağına aldı. Büyük bir sevinç yaşayan aile en özel fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. 6 Şubat'ta ikinci kez baba olan 44 yaşındaki Alişan, "Kız babası olmak çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum." 2 yaşındaki oğlu Burak'ın kardeşini kıskanmadığını dile getiren Alişan, eşi Buse Varol'a çocuk bakımında yardımcı olduğunu da anlattı: "Sabaha kadar ben baktım bebeğe. Çünkü Buse hiç uyumadığı için çok yorgundu. Çocuk büyütmek çok zor." şeklinde konuştu.

Çekirdek aile çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Buse Varol fotoğrafa 'Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz' notunu düştü.

DEMET VE OKAN İYİ

Alişan birlikte sabah programı sunduğu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt hakkında da açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı, arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, "Önce Okan korona oldu, Demet izolasyon sürecine girdi. O sürecin bitmesini beklerken daima test yaptırdı. Çarşamba ve perşembe günleri yaptırdığı testlerin sonucu negatif, cuma yaptırdığının sonucu ise pozitif çıktı. Çok şükür ki ağır geçirmiyorlar. Okan grip gibi, ciğerlerinde leke tespit edildi ama durumu iyi" sözleriyle açıkladı.

Okan Kurt'la birlikte koronavirüse yakalanan Demet Akalın, hastalığı Uludağ tatilinde kaptıklarını söyledi: "Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. Ne cahillik!"

Alişan duygularını paylaştı: Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek!

Buse Varol, İstanbul, Evlilik, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alişan duygularını paylaştı: Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek! - Son Dakika Magazin


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