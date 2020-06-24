Alişan, eşi ve çocuğu hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
Alişan, eşi ve çocuğu hastaneden taburcu edildi
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Sanatçı Alişan, eşi ve çocuğu, sağlık kontrolü için götürüldükleri özel bir hastaneden taburcu edildi.
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25.06.2020 03:11:23. #1.13#
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