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Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi - Son Dakika

Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi

27.08.2021 12:12

Geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, alışveriş merkezinde yeğenleri ile görüntülendi. Kardeşinin ölümü üzerine "2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Artık 4 çocuğum var" diyen Alişan, yeğenlerinin elini bir an olsun bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak "2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Artık 4 çocuğum var" diyerek vefat eden kardeşinin kızlarına sahip çıktığını söyledi. Sözünü tutan Alişan, önceki gün iki küçük yeğeniyle alışverişe çıktı.

YEĞENLERİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kızlara scooter ve çeşitli oyuncaklar alan şarkıcı, 2 bin liralık alışveriş yaptı. Alişan, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek geri çevirdi. Yaşadığı zor günleri atlatamayan Alişan, yeğenlerinin elini bir an olsun bırakmadı.

Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı

"4 ÇOCUĞUM VAR ARTIK"

Kardeşinin ani ölümünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Alişan, şunları yazmıştı: "Abim bizi öksüz bıraktım gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."

Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi

Selçuk Tektaş, Selçuk, Alişan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • serdar : ah be kardeşim olsana aşını yazık olmadımı bu çocuklara şimdi çaresi olan bir hastalığa teslim oldun Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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