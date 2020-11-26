Alişan: Gel kızım, bekliyoruz

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan- Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcının, "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Buse Varol ve Alişan çifti kızlarına 'Eliz' adını verecek.