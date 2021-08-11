Üye Girişi
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika

Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

11.08.2021 13:54

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşiyle fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırıyor. Önceki gün iki yeğeninin ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yazan Alişan, bu sefer de kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü. Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notuyla paylaştı.

Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Alişan'ın paylaşımını gören Işın Karaca, Özlem Yıldız, Hande Yener, Lerzan Mutlu, Nilgün Belgün, Gökhan Tepe ve Yeliz Yeşilmen gibi birçok ünlü isim yorum yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Alişan'ın eşi Buse Varol ile paylaşıma "Canım Selçuk'um" yorumunu yaptı.

Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Selçuk Tektaş, Alişan, Selçuk, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok 14:31 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek 13:43 Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! 12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

Son Dakika Haberleri
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:29
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında         
12:56
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 14:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement