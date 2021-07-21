Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.

ÜNLÜ İSİMLER HASTANEYE KOŞTU

Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti. Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.

Alişan ve Selçuk Tektaş

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Haftalardır kardeşinden gelecek iyi haberi bekleyen ve bir an olsun hastane önünden ayrılmayan Alişan ise aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sabaha karşı sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık. Cenazemiz bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye camisinden kaldırılacaktır" dedi.

"GİTTİ KOCA YÜREKLİ ÇOCUK"

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Çok inanmıştık, dönecektin geri. Rabbim ailesine sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.