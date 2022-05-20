Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi - Son Dakika
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Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi

20.05.2022 16:58
Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi

ŞARKICI Alişan'ın, 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla Doktor Ufuk A.'ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

ŞARKICI Alişan'ın, 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla Doktor Ufuk A.'ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.

BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.


Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi
Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi
Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi
Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi
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Kaynak: DHA

Buse Varol, Alişan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi - Son Dakika


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