Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu