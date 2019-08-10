Alişan Kocaeli konserinde sevenleri ile buluştu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
'nin Gebze
ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan
, şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen Gebze yaz konserleri kapsamında ünlü şarkıcı Alişan Kocaeliler ile buluştu. Gebze Metin Oktay
Stadı'nda dün akşam gerçekleştirilen konserde Alişan, şarkılarını kendisine yoğun ilgi gösteren Kocaeliler için seslendirdi. Yüzlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Şarkılarını seslendiren Alişan'a eşlik eden vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda ünlü sanatçı, performansı ile vatandaşlardan alkış aldı. - KOCAELİ
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