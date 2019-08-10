Son Dakika Haberleri: Alişan Kocaeli konserinde sevenleri ile buluştu
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Alişan Kocaeli konserinde sevenleri ile buluştu

27 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Alişan Kocaeli konserinde sevenleri ile buluştu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gebze yaz konserleri kapsamında ünlü şarkıcı Alişan Kocaeliler ile buluştu. Gebze Metin Oktay Stadı'nda dün akşam gerçekleştirilen konserde Alişan, şarkılarını kendisine yoğun ilgi gösteren Kocaeliler için seslendirdi. Yüzlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Şarkılarını seslendiren Alişan'a eşlik eden vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda ünlü sanatçı, performansı ile vatandaşlardan alkış aldı. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Alişan, Gebze, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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