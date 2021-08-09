Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti

Geçtiğimiz ay hem kardeşi Selçuk Tektaş'ı hem de kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere geri dönüyor. Ünlü şarkıcı, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. SAHNELERE DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYORDU Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. SEVENLERİYLE BULUŞACAK Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.

Son Dakika

Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti

Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi

Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü

Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı

3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan

Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı