Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

"TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR YAŞADIK"

İki çocuğuyla hastane odasında peş peşe poz veren çiftten Buse Varol, duygusal anlarını sosyal medya hesabından anlamlı bir notla paylaştı. Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu ekledi.

İşte çiftin kısa sürede binlerce beğeni alan pozları...