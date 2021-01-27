Alişan ve Buse Varol tatilde - Son Dakika

Alişan ve Buse Varol tatilde

27.01.2021 13:36
Alişan ve Buse Varol tatilde, System.String[]

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan- Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Kız bebeklerine "Eliz" adını vereceklerini açıklayan ikili, soluğu Bolu'da aldı.

Tatilin tadını çıkaran çift, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

30 yaşındaki Varol, 110 binden fazla beğeni alan gönderilerine, "An" notunu düştü.

Alişan ise 75 binden fazla beğeni alan paylaşımına, "Şükürler olsun" ifadelerini ekledi.

"BİZ YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK"

Buse Varol, ikinci kez hamile olduğunu, "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle açıklamıştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Çift, kasım ayında Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlamıştı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınlamıştı:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Varol da, sanatçı ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

Alişan ve Buse Varol tatilde

Buse Varol, Alişan, Medya, Rüya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol tatilde - Son Dakika Magazin


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