Alişan ve Buse Varol'un en özel anı... Eliz'e böyle kavuştular! - Son Dakika

Alişan ve Buse Varol'un en özel anı... Eliz'e böyle kavuştular!

08.02.2021 11:22
Alişan ve Buse Varol'un en özel anı... Eliz'e böyle kavuştular!, System.String[]

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

Bu özel anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.

Doğum günü oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı.

Alişan ve Buse Varol, doğumdan sonra mutluluk gözyaşı döktü.

"MİNNAK BİR ELİZ"

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.

"AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK"

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan da eşi ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.

"GELDİ BABASININ AŞKI"

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti. Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düşmüştü.

İSYAN ETTİ: YAZIKLAR OLSUN!

Alişan, Eliz'in fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara ise isyan etmişti.

"Yazıklar olsun sana" diyen sanatçı, "En yakınlarım, birkaç kişiye fotoğraf atıyorum, o da alıyor hikayesine atıyor ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde" ifadelerini kullanmıştı.

"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisine şu notu düşmüştü:

Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah'ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz.

Alişan ve Buse Varol'un en özel anı... Eliz'e böyle kavuştular!

Buse Varol, Instagram, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol'un en özel anı... Eliz'e böyle kavuştular! - Son Dakika Magazin


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