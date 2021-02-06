Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi
06.02.2021 12:32
Buse Varol ile evli olan Alişan'ın ikinci bebeği bugün dünyaya geldi. Eşinin doğumuna giren Alişan, Instagram hesabından paylaşım yaparak kızının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğinin müjdesini verdi.
Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan- Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba oldu. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, doğumda eşini yalnız bırakmadı.
"GELDİ BABASININ AŞKI"
Kızını sağlıklı bir şekilde kucağına alan şarkıcı bebeğinin ayaklarını gösterdiği fotoğrafı "Geldi babasının aşkı. Geldi şükür" notuyla Instagram'dan paylaştı.
Son Dakika Bekar bir anne olduğunu söyleyerek devleti dolandıran kadını, Facebook paylaşımı yaktı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu Fenerbahçe antrenmanından gelen son görüntü taraftarları heyecanlandırdı Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Kahreden tesadüf! Kazada ağır yaralanan gencin oğlu olduğunu gören baba adeta yıkıldı Aracı yol kenarına çeken gençler, kendilerinden geçerek böyle eğlendi Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti Türkiye'de bir banka daha kuruldu