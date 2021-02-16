Alişan ve Eliz'den yeni fotoğraf: Kız babası olmak kolay değil!

2018 yılında dünyaevine giren Alişan- Buse Varol çifti, 10 gün önce ikinci kez anne-baba oldu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını verdi.

"KIZ BABASI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Kız babası olmak kolay değil" notunu düştüğü gönderi kısa sürede 153 binden fazla beğeni aldı.

44 yaşındaki Alişan, paylaşımına nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

"GELDİ BABASININ AŞKI"

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düşmüştü.

"BAKMAYA BİLE KIYAMIYORUM"

Buse Varol, doğum sonrası duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak.

Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz...