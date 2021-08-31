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Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet - Son Dakika

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

31.08.2021 09:59
Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet, System.String[]

Tan Taşçı, cumartesi günü verdiği konser sonrası şehirde gezmek için kaldı ve önceki akşam da Alişan'ın konserine dinleyici olarak katıldı.

Tan Taşçı, cumartesi günü verdiği konser sonrası şehirde gezmek için kaldı ve önceki akşam da Alişan'ın konserine dinleyici olarak katıldı. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40 mevlüdünü yaptıktan sonra gittiği Minsk'teki konserinde, sahnede duygusal anlar yaşayan Alişan'a, Tan Taşçı destek oldu. İkili, birlikte "Mutlu Ol Yeter" şarkısını söyledi.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Alişan'ın ardından sahneye çıkan dansçı Didem, oryantal şovuyla büyük alkış aldı.

ZAFER COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı, ünlü sanatçıların sahneye çıktığı etkinliklerle yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Usta'dan 10. Yıl Marşı

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, Moda Deniz Kulübü'nde konser verdi. Sanatçı, hit şarkılarının yanı sıra marşlar da seslendirdiği konserini "10. Yıl Marşı" ile noktaladı.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Bayraklı kutlama

Hande Ünsal, Yalova'daki Mawish Beach'te verdiği konserde kırmızı beyaz kostümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Ünsal ve dansçıları, ellerinde bayraklarla konseri festival alanına dönüştürdü.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Sinan'ın kararı

Sinan Akçıl, bayramı 1 gün önceden kutladı. Bodrum'daki Miya Beach'te sahneye çıkan şarkıcı, Türk bayrakları eşliğinde şarkılar söyledi. Akçıl, müzik kariyerine dair aldığı yeni kararı da açıkladı: "2000 yılından bu yana yeni şarkıcılara çok şarkı yaptım. Artık meşhur olmak isteyen ıvır zıvır şarkıcılara şarkı yapmayacağım." (Umut ÜNVER)

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

İlk şiiri Atatürk'e yazdım

Denizli'de konser veren Aydilge, sahnesine Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladı. Çocukken şiir yazdığı ilk kişinin Atatürk olduğunu anlatan şarkıcı, "Çekemem gönlüme senden başka hilal, ey Mustafa Kemal" dizeleriyle de alkış topladı.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Sandalye üstünde konser

Büyük Ev Ablukada grubu, "BKM Yaz Etkinlikleri" kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. Sahnede ayakkabılarını çıkaran Bartu Küçükçağlayan, geceyi sandalye üzerinde noktaladı. Konseri izlemeye gelenler arasında Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Derya Karadaş ve Yasemin Şefik de vardı.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Bursa'da ilk konser

Cansu Kurtcu ve Fettah Can, ilk kez birlikte Bursa'da konser verdi. 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkan çift, aynı zamanda ilk kez bir açık hava sahnesinde beraber performans sergiledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ikili, söyledikleri şarkılarla konuklarını coşturdu.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Sahneden canlı yayın

Yalın, "Pazar Şarkıları" konseptiyle geçtiğimiz akşam üçüncü kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konser sabahı, "Bu pazarın şarkısı" etiketiyle "Sesinde Aşk Var"ı Instagram hesabından paylaşan Yalın, konser sırasında aynı şarkıda canlı yayın açtı. Binlerce kişinin anlık olarak canlı canlı izlediği yayın sonrası sanatçı, misafirlerinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

Kartal'da sahnede

Ceylan Ertem, Kartal Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Barış Günü nedeniyle düzenlenen "Kartal Zafer ve Barış Haftası" etkinliklerinin ikinci gününde konser verdi. Hazırladığı özel repertuvarı seslendiren şarkıcı, sevenlerinden büyük alkış aldı.

Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet
Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet

30 Ağustos, Tan Taşçı, Konser, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alişan ve Tan Taşçı'dan duygusal düet - Son Dakika Magazin


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