Alışan yardım tırları Elazığ'da - Son Dakika

Dilovası Belediyesi'nin Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Dilovası Kızılay ile birlikte başlattığı yardım kampanyası Alışan tırları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde mağdur olan vatandaşlar için Dilovası halkı seferber oldu. Dilovası Belediyesi'nin Dilovası Kızılay Şubesi iş birliği ile başlattığı yardım kampanyasında kışlık giyecek, battaniye ve gıda yardımı yer aldı. Yardım malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi. 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ'da, zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlar için 6 tır dolusu yardım malzemesi, Alışan tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.



Depremzede vatandaşların acılarını paylaştıklarını ifade eden Alışan Grup İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, "6 yardım tırımız Elazığ'a vardı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sergilenen bu güzel dayanışma için başta Kızılay ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm kamu ve özel kuruluşlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Alışan ailesi olarak onların yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. Bir nebze de olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu. Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını ümit ediyor; depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi. - İSTANBUL