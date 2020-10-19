Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü - Son Dakika

Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü

19.10.2020 15:28
Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte toplulaştırma sorunu çözüme kavuşan Alişar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte toplulaştırma sorunu çözüme kavuşan Alişar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Güder, "Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Hizmet bizim için her şeyden önce gelir" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan yardımcıları ile birlikte Alişar Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ramazan Dağdeviren ve mahalle sakinlerinin yoğun sevgiyle karşılanan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, Alişar'da yıllardır çözülemeyen toplulaştırma sorununun çözüldüğünü ve bölgede parsel planı tescili ve inşaat çalışmalarının tamamlandığının altını çizdi. Alişar Mahallesi'ndeki sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade eden mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Milletvekili Çalık'a ve Başkan Güder'e teşekkürlerini ilettiler.

"Toplulaştırma sorunumuz çözüldü, minnettarız"

Mahalle sakinlerinin tek tek taleplerini dinleyen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, daha sonra mahalle muhtarı Ramazan Dağdeviren'in çay ikramını geri çevirmedi. Muhtar Dağdeviren'in evine konuk olan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, bundan sonraki zaman zarfı içinde mahalleye yapılacak olan hizmetleri görüştü. Başkan Güder'in kendilerinin hiçbir talebini geri çevirmediğini ifade eden Muhtar Dağdeviren, ilçenin en büyük sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, "Öznur Çalık ablamıza, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti teşkilatına verdikleri emekten dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Toplulaştırma sorunumuz çözüldü. Minnettarım. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"

"Bizim için hizmet her şeyden daha önemlidir" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha sonra şunları söyledi: "Battalgazi ilçemizde toplulaştırma ile ciddi sorunlarımız vardı. Vekilimiz ile birlikte Alişar mahallemizi ziyaret ettiğimiz zaman burada özellikle toplulaştırma nezdinde açılacak olan yolların değerlerinin ödenmesi konusunda taleplerini bizlere ilettiler. Bizlerde bu talepleri alarak, konunun takipçisi olduk. Vekilimizin büyük çabalarıyla hamd olsun sorunumuz halloldu. İlçemizdeki bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Belediyemize ekstra külfetler getirse de, bizim için hizmet her şeyden daha önemlidir. Bu yolların ıslahını belediye gerçekleştirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Battalgazi Belediyesinde inşallah yolla alakalı sorun oluşmayacak. Özellikle Kuzey Çevre Yolundaki taşınmazların bedellerinin ödenmesi noktasında ciddi problemler yaşıyorduk, vatandaşımızı da huzursuz etmiştik. Vekilimiz Cumhurbaşkanımız ile görüştü ve sorunları kısa sürede çözüme kavuştu. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MKYK Üyemiz Öznur Çalık vekilimize ve diğer vekillerimize teşekkür ediyoruz. Kuzey Çevre yolunda gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu güzel hizmet 2 yıl içinde gerçekleştirilerek, Malatya'mızın inisiyatifine sunacağız."

"Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile hızlı bir çözüm ürettik"

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile soruna hızlı bir çözüm bulduklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Alişar mahallemizi ziyaret ettik ve muhtarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Gündemimizin en önemli maddesi Alişar mahallesindeki toplulaştırmanın aksamasından dolayı DSİ'nin terkini yapmamasından dolayı Alişar'a yolun ulaşamaması gibi çok ciddi bir sorun vardı. Yıllardır bununla ilgili yapılan çalışmada

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte etkin hızlı bir çözüm ürettik. Bakanımız ve DSİ müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hızlı bir takip süreci başladı. Ekipler hemen yerinde inceleme yaptılar. Yerelde takibini sağlayan Battalgazi Belediyesi Başkanı ve AK Parti Battalgazi ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim amacımız geldiğimiz yerde sorunlar varsa önce sorunun altını, çözerek üstünü çiziyoruz. Vatandaşlarımız sorunlarının çözülmesinin memnuniyeti içerisinde oluyor. Bizlerde mutlu oluyoruz" dedi. - MALATYA

Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü
Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü

Öznur Çalık, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde
Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti         
15:10
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı         
13:36
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar         
11:11
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alişar Mahallesi'ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei