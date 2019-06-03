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Alisson Beija Van Dijk Durante Entrevista

21 dakika önce

O zagueiro, Liverpool, Virgil van Dijk 'i, distar estar orgulhoso dos seus companheiros de troféu Şampiyonlar Ligi' nde depois de levar para casa o donatın. Alisson Becker adlı üyenin tam profilini görüntüleyin ve daha fazla bilgi edinin.

O zagueiro, Liverpool, Virgil van Dijk 'i, distar estar orgulhoso dos seus companheiros de troféu Şampiyonlar Ligi' nde depois de levar para casa o donatın. Alisson Becker adlı üyenin tam profilini görüntüleyin ve daha fazla bilgi edinin.
Alisson Beija Van Dijk Durante Entrevista
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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