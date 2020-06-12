Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği üç marketten sigara çalan bir kişi tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği üç marketten sigara çalan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan marketlere müşteri gibi girerek hırsızlık yaptığı anlaşılan F.D, sepete doldurduğu ürünleri kasaya bırakarak kasiyerden 12 adet sigara istedi. Sigaraları ceplerine dolduran zanlı, kasiyerin diğer ürünleri saymasını fırsat bilerek kredi kartını araçta unuttuğunu bahane edip kaçtı.

F.D, aynı caddede bulunan başka bir marketten aynı yöntemle hırsızlık yaparken çalışanların dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Market çalışanlarının yakaladığı F.D, polise teslim edildi. Aynı yöntemle 3 marketten sigara çaldığı belirlenen zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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