Alışveriş bahanesiyle iş yerine girip kasiyerin telefonunu çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika

Alışveriş bahanesiyle iş yerine girip kasiyerin telefonunu çaldı... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de kuru bakliyat malzemeleri satan bir işyerine giren genç kız, kasiyerin müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip telefonu çaldı. Telefonu çalan hırsız hızla kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan kuru bakliyat malzemeleri satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, kasiyerin müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen genç kadın önce kasaya yaklaştı daha sonra kasanın önünde bulunan başka bir müşterinin oradan uzaklaşmasını sağlayarak telefonu çaldı. Telefonu çalan genç kız kayıplara karışırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.