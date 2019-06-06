Alışveriş bahanesiyle markete giren şahıs masadaki telefonu böyle çaldı
1 saat önce
Alışveriş bahanesiyle markete giren şahıs masadaki telefonu böyle çaldıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde alışveriş bahanesiyle markete giren şahıs, masa üzerinde bulunan telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
Alışveriş bahanesiyle markete giren şahıs masadaki telefonu böyle çaldı
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde alışveriş bahanesiyle markete giren şahıs, masa üzerinde bulunan telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak
üzerinde bulunan M.Ş.T.'ye ait markete gelen şahıs, alış veriş yapmak istediğini bildirdi. Bu sırada Kur'an-ı Kerim okuyan market sahibine ait 800 TL değerindeki cep telefonu masa üzerinde durduğu sırada şahıs el çabukluğuyla telefonu sol eliyle alarak sol cebine koyduğu sırada market içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs dükkandan ayrıldıktan sonra cep telefonunun masa olmadığını gören M.Ş.T., güvenlik kamerasını incelerken telefonun çalındığını tespit etti.
M.Ş.T., güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurarak hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu. Polis
ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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