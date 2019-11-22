Son Dakika Haberleri: 'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?
Son Dakika Dünya 'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı? - Son Dakika Dünya

'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

6 saat önce

Tüm dünyada milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan Black Friday yani 'Kara Cuma' nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?, System.String[]

Tüm dünyada alışverişlerde indirim ve kampanya günü olarak bilinen 'Black Friday' yani 'Kara Cuma' bir kez daha geldi.


22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek indirim ile küresel çapta milyarlarca dolarlık ticaret hacmi sağlayan Black Friday, ismi nedeniyle ülkemizde tartışmalara neden olmuş bazı kesimler bunun dini inançlara yapılan bir saygısızlık olduğunu ileri sürmüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Black Friday, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı Güney Afrika'da ilginç olay! Ölüm kanıtı isteyen sigorta şirketine ceset götürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]