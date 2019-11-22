'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

Tüm dünyada alışverişlerde indirim ve kampanya günü olarak bilinen 'Black Friday' yani 'Kara Cuma' bir kez daha geldi.



22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek indirim ile küresel çapta milyarlarca dolarlık ticaret hacmi sağlayan Black Friday, ismi nedeniyle ülkemizde tartışmalara neden olmuş bazı kesimler bunun dini inançlara yapılan bir saygısızlık olduğunu ileri sürmüştü.