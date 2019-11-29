Son Dakika Haberleri: Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı

6 saat önce

Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı.

Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı, System.String[]

Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı. Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında indirimli satışların yapıldığı alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de gerçekleşti. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu. Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi. Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. Öte yandan izdiham sırasında kırılan camların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı
Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]