Alışveriş Festivali'nin geliri Kudüs'e - Son Dakika

Fatih'te Mirasımız Derneği iş birliğiyle düzenlenen Alışveriş Festivali etkinliğinden elde edilen gelirin bir kısmı Kudüs'e gönderilecek.

Kudüs ve çevresinde yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Modacı Nur Yamankaradeniz ile iş birliğine giderek Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara yardım elini uzattı. Bu kapsamda arkadaşı Figen Somalı ile birlikte Alışveriş Festivali etkinliğini düzenleyen modacı Yamankaradeniz'in elinden çıkan kıyafetler ve Mirasımız Derneği bünyesinde yer alan hanımların el emeği göz nuru yaptığı ürünler Kudüs için, Filistinli çocuklar için aynı çatı altında sergilendi. Fatih'te düzenlenen Alışveriş Festivali'nin açılışına Modacı Nur Yamankaradeniz, Mirasımız Derneği temsilcileri, oyuncu Esra Balıkçı ile birçok vatandaş katıldı. Etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı Kudüs'e gönderilecek.

"Amacımız Kudüs'teki Filistinli çocuklarımıza yardımda bulunmak"

Mirasımız Derneği'yle iş birliği yapan Modacı Nur Yamankaradeniz, "İki arkadaş bir festival düzenleyelim dedik. Hem tekstile, moda dünyasına hem girişimci kadınlarımızın ihtiyaçlarına karşılık verelim dedik. Aynı zamanda da bir de yardım yapalım bu işe böyle başlayalım dedik. İnşallah 2 gün buradayız. Mirasımız Derneğiyle ortak olarak çalışıyoruz. Kudüs'teki Filistinli öğrencilerimize, çocuklarımıza yardımda bulunmak amacımız" dedi.

"Gelen bağışları Kudüs içindeki birçok projede değerlendiriyoruz"

Hanımlara Kudüs'ün tarihini anlattıklarını dile getiren Mirasımız Hanımlar Komisyonu Eğitmeni Suna Durmaz, "Derneğimiz 2008 yılında Muhammet Demirci tarafından kuruldu. Biz "Hanımlar Komisyonu" olarak da 2017'de kurulduk. Hanımlara yönelik eğitimlerimiz böylelikle şekillendi. Kudüs; bizim için ne ifade ediyor, Kudüs'ün hem dinimizde hem Türk tarihindeki yeri nedir bunları üniversitelerdeki, lisedeki talebelere, evlerde hanımlara, ya da vakıf ziyaretlerinde Kudüs'ün İslam'da yeri nedir bunları ifade ediyoruz. Buradan bilinçlenme neticesinde gelen bağışları Kudüs içindeki birçok projede değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sadece Kudüs'e hizmet yapan bir dernek"

Bursa'dan, Kayseri'den, Türkiye'nin pek çok ilinde yaşayan hanımların Mirasımız Derneği'ne yaptıkları ürünleri gönderdiğini söyleyen Mirasımız Derneği Atölye Sorumlusu Kadriye Bakır, "Biz bu ürünleri tamamen kendimiz dikiyoruz atölye olarak. Derneğimiz 13 senedir faaliyet göstermekte. Sadece Kudüs'e hizmet yapan bir dernek bu. Ürünlerin hepsi bire bir bizim elimizden çıkıyor. Bunların gelirinin tamamı Kudüs'e, Kudüs projelerine destek amaçlı gidiyor. Havlu çeşitlerimiz, nevresim takımlarımız var" diye belirtti.

"Filistinli çocuklar için çok ağladık"

Etkinliğe katılan oyuncu Esra Balıkçı da, "Böyle bir etkinlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Gerçekten çok önemli, sosyal sorumluluk anlamında umarım böyle etkinliklerin devamı gelir ama özellikle Filistinli çocuklar için çok üzüldük, çok ağladık. Onların yararına böyle bir etkinlikte olmak benim için onur verici. Umarım çok iyi bir gelir elde edip onların yaralarına bir nebze olsun merhem olabiliriz diye umut ediyorum" dedi. - İSTANBUL