Son Dakika Haberleri: Alışveriş Festivali'nin İlk Konseri Kolpa'dan

Alışveriş Festivali'nin İlk Konseri Kolpa'dan

1 saat önce

Rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Alışveriş Festivali'nin İlk Konseri Kolpa'dan, System.String[]
Rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı'nda düzenlenecek olan Alışveriş Festivali, bir hafta boyunca Antalyalılara keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak. 'Alışveriş Festivali'nin açılış konserini ünlü müzik grubu Kolpa verecek. Rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, Alışveriş Festivali'nin açılışının yapılacağı 9 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'da sahne alacak. "Beni Aşka İnandır", "Yatağın Soğuk Tarafı" isimli sevilen şarkıların sahibi rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'ne renk katacak.

Alışveriş fırsatları bu festival de

Mısır Çarşısı'nda 9 Şubat- 16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Alışveriş Festivali için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırlandı. Açılış için gün sayan festival de, müzikli yarışmalar, çocuklar için drama etkinliği, boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yarışları düzenlenecek. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal etkinliklerde yer alacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Mısır, Kepez Belediyesi, Güncel
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