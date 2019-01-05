Alışveriş Fileleri Geri Geldi
1 saat önce
Seydişehir'de doğayı koruyup destek olmak amacıyla etkinlik yapma kararı alan Seydişehirli bir grup kadın kendi elleriyle ördükleri filelerle, devletin poşet uygulamasına destek verdi.
Seydişehir
'de doğayı koruyup destek olmak amacıyla etkinlik yapma kararı alan Seydişehirli bir grup kadın kendi elleriyle ördükleri filelerle, devletin poşet uygulamasına destek verdi.
Poşet uygulamasına destek veren örgü evi sahiplerinden Filiz Özkaynak, örgüye destek veren diğer kadınlar adına yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ve doğayı koruyup destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Kampanyamıza aldığımız destek oldukça yoğun oldu.
Naylon son yüzyıla damgasını vurmuş, sorunlu, dönüşümü olmayan ve organik yönü bulunmayan olumsuz bir kimyasaldır.
Bakanlığın almış olduğu poşet kullanım kararı isabetli bir karar olup destekliyoruz. Bu çerçevede örgü evi olarak bayanlara file örme kursu düzenlendik. Katılım oldukça yoğun oldu. File evlere geri geldi." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:06 Kaynak: AA
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