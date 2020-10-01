Eskişehir'de bir mobilya mağazasındaki asansör boşluğuna düşen müşteri yaralandı.
İran uyruklu Rasoul Jahaniabed (30), Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasına kardeşiyle alışveriş için geldi.
Binanın ikinci katında yük asansörüne satın aldığı eşyayı koymak istediği sırada dengesini yitiren Jahaniabed, 2 metre yükseklikten alt kata düştü.
Yaralanan Jahaniabed için olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı.
Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alışveriş için gittiği mağazada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika