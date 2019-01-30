Alışveriş ile Çocuklar Isıtılacak

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan 'Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' isimli bir grup genç, yardıma muhtaç olan çocuklar için ayakkabı, mont ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak için kampanya başlattı.

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan 'Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' isimli bir grup genç, yardıma muhtaç olan çocuklar için ayakkabı, mont ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak için kampanya başlattı.



Diyarbakır'ın Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı'nda çeşitli pankartlar açarak bileklik, kolye gibi takıları satan ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara sağlayan 'Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' vatandaşlardan destek bekliyor. Grup üyelerinden Ahmet Eliçin, yaptıkları yardımların tamamının gönüllülük esasına göre olduğunu dile getirerek, vatandaşların kampanyaya duyarlılık sağlamasını ve çocuklara yardım konusunda destek çıkmalarını istedi. Eliçin, "Grup kurulduğundan bu yana maddi durumu kötü olan çocuklar için bir nebze destek olabilmek adına bir araya geldik. 12 kişiden oluşan gurubumuzla maddi bir destek almadan sosyal medya üzerinden ayakkabı, kıyafet gibi ürün desteği alıyoruz. Bugün ise burada satışını yaptığımız takılarla kışlık kıyafet alarak daha çok çocukları sevindirmek için ve sesimizi hayırseverlere ulaştırmak için çabalıyoruz. Son bir yılda bine yakın çocuğa ulaşarak, kışlık kıyafet ve evlerine erzak ihtiyacı karşıladık. Yaşlı ve zihinsel engelli çocuklara moral günleri düzenleyerek çalışmalarımızı daha fazla yaymayı düşünüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kerimcan Durmaz, "Karşı Cinsle Birlikte Oldun mu?" Sorusuna Cevap Verdi!

'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekora Koşan Reynmen, Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiğini Doğruladı

Sokakta Broşür Dağıtan Güzellik Salonu Kapatıldı

Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı