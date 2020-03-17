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Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
28 dakika önce
Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
Türkiye'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları, koronavirüs nedeniyle AVM'lerin kapatılması için kampanya başlattı.
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:19
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