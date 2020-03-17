Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı - Son Dakika Dünya

Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı

28 dakika önce

Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı

Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı, System.String[]

Türkiye'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları, koronavirüs nedeniyle AVM'lerin kapatılması için kampanya başlattı.


Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor.

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Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:19 
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