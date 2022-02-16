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Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu - Son Dakika

Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu

16.02.2022 14:41
Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu

Malatya'da bir alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da bir alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, eski YİMPAŞ yerleşkesi alanında yerde yatan kişiyi gören şantiye yetkilileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu
Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu
Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu
Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu

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alışveriş merkezi, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu - Son Dakika


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