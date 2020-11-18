Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında... - Son Dakika

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında...
18.11.2020 01:41
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
Son Dakika Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! Bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı