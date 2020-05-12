Alışveriş merkezi önünde aynı manzara - Son Dakika

Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alış veriş merkezleri önünde 2'inci günde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri sık sık anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlatırken bir vatandaş "kulaklık almak için bu kuyruğu çekiyorum" demesi şaşırttı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) dün yeniden açılmıştı. Esenyurt'ta bir alış veriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar bugün de tekrarlandı. Esenyurt polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.



AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, "kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum" derken bir başka vatandaş ise bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım" demesi şaşkınlık uyandırdı. - İSTANBUL