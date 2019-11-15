Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturan bir grupla dışarıda alkol alan bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i güvenlik olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin 1. katında bulunan kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre kafenin karşısında alkol alan 2 şüpheli, kafede oturan Yusuf Y. ile Umut B.'ye küfür etmeye başladı. Daha sonra 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dışarıdan kafeye giren 2 şahıs belinden çıkardıkları bıçaklarla Yusuf Y. ile Umut B.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı gören kadın güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı. Daha sonra kafeden çıkıp kaçan 2 şüpheli devriye atan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.