Alışveriş merkezinde bir çocuğun elinden cep telefonu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Şişli'de bir alışveriş merkezinde çocuğun elinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta, Şişli'deki bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında ailesiyle birlikte alışveriş yapan bir çocuğun elinde bulunan cep telefonunun yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli A.G.'yi (24) 10 Mayıs'ta Şişli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.