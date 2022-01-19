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Alışveriş merkezinde çocuğu darbeden sanık hakkında karar verildi - Son Dakika

Alışveriş merkezinde çocuğu darbeden sanık hakkında karar verildi

19.01.2022 12:46
Alışveriş merkezinde çocuğu darbeden sanık hakkında karar verildi

Bir alışveriş merkezinde çocuğu darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "yaralama" suçundan verilen 4 ay 20 gün hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Bir alışveriş merkezinde çocuğu darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "yaralama" suçundan verilen 4 ay 20 gün hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kendisiyle sürekli alay ettiği iddiasıyla bir çocuğu darbeden sanık Ayhan K'yi "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bu ceza hükmünün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, dosyaya ilişkin gerekçeli kararını da hazırladı.

Gerekçeli kararda yer verilen iddianamede, sanık Ayhan K. arkadaşıyla Bakırköy'deki bir alışveriş merkezindeyken eliyle gel işareti yaptığı mağdurun korkup kaçtığı belirtildi.

İddianamede, önünü keserek mağduru darp eden sanığın "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Bir anlık kızgınlıkla tekme attım"

Kararda, savunmasına yer verilen sanık Ayhan K, 12 Temmuz 2021'de arkadaşıyla Bakırköy'deki bir alışveriş merkezine gittiğini, ağızlarıyla ses çıkartan mağdur ve arkadaşının tuvalette kalçasına dokunarak kendisini sinirlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukları bu tarz hareketler yapmamaları konusunda uyardığını aktaran Ayhan K, bağıran ve komik işaretler yapan çocukların kendileriyle alay ettiğini anlattı. Amacının çocukları yakalayıp sözle uyarmak olduğunu, arkalarından koşarken mağdur çocuğun yere düştüğünü belirten sanık, sinirlerine hakim olamayarak silkeleyerek yerden kaldırdığı çocuğun kaba etine tekme attığını kaydetti.

Olaydan pişman olduğunu dile getiren sanık, "Anladığım kadarıyla çocuklar, sosyal medyada kışkırtma denilen başka insanları sinirlendirmek üzerine kurulu bir akımı bende denediler. Ben o kadar insanın arasında rencide edildim ve rezil oldum. Bu sebeple bir anlık kızgınlıkla tekme attım. O ana kadar zarar vermek gibi amacım olmadı." ifadelerini kullandı.

Olayı anlatan mağdur çocuk T.C.S. de kendisini yere atan sanığın sırtına, beline ve kalçasına tekmeyle vurduğunu anlattı.

Gerekçeli kararda, mahkeme, mağdurun basit müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralanmasını, sanığın suçunu kabul etmesini ve olaya ilişkin kamera görüntülerini de dikkate alarak, basit yaralama suçundan hüküm kurulduğunu belirtti.

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Asliye Ceza Mahkemesi, alışveriş, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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