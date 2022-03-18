Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu - Son Dakika

Bakırköy Ataköy'de bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan koca yanındaki tabanca ile önce eşini ardından kendisini vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.