Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu - Son Dakika
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Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu

18.03.2022 21:22

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir alışveriş merkezinde karısıyla tartışan adam, belinden çıkardığı silahla önce eşine ateş etti, ardından kendini vurdu. Koca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kadın ise hastanede yaşamını yitirdi.

Bakırköy Ataköy'de bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan koca yanındaki tabanca ile önce eşini ardından kendisini vurdu.

Alışveriş merkezinde çıkan tartışmada önce eşini sonra kendini vurup intihar etti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
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alışveriş, Ataköy, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu - Son Dakika


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