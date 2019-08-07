Son Dakika Haberleri: Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
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Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu

45 dakika önce

Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu, System.String[]
Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, AVM'ye her Çarşamba günü düzenlenen halk günü için gelen vatandaşlar açık büfe kahvaltılıkları alarak kahvaltı yaptılar. Bir süre sonra vatandaşlarda karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bazı vatandaşların fenalaşması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar vatandaşları Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Burada hastaların midesi yıkanarak serum takılarak tedavi altına alındılar. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının hızla iyiye gittiği öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili tahkikat başlattı. - YALOVA
Çiftlikköy, Yalova, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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