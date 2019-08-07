Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
1 saat önce
Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik olduYALOVA - Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
YALOVA - Yalova
'ya bağlı Çiftlikköy
'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Vatandaşlar Yalova devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
Edinilen bilgiye göre AVM'ye her Çarşamba günü düzenlenen halk günü için gelen vatandaşlar açık büfe kahvaltılıkları alarak kahvaltı yaptılar. Bir süre sonra vatandaşlarda karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bazı vatandaşların fenalaşması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar vatandaşları Yalova devlet Hastanesi Acil Servis
'ine getirdi. Burada hastaların midesi yıkanarak serum takılarak tedavi altına alındılar. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının hızla iyiye gittiği öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü
ise olayla ilgili tahkikat başlattı.
AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı