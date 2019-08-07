Son Dakika Haberleri: Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
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Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu

1 saat önce

Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik olduYALOVA - Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu
YALOVA - Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM'de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Vatandaşlar Yalova devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
Edinilen bilgiye göre AVM'ye her Çarşamba günü düzenlenen halk günü için gelen vatandaşlar açık büfe kahvaltılıkları alarak kahvaltı yaptılar. Bir süre sonra vatandaşlarda karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bazı vatandaşların fenalaşması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar vatandaşları Yalova devlet Hastanesi Acil Servis'ine getirdi. Burada hastaların midesi yıkanarak serum takılarak tedavi altına alındılar. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının hızla iyiye gittiği öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili tahkikat başlattı.
Çiftlikköy, Yalova, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu
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